25 aprile: l'omaggio e il ricordo, le celebrazioni in Abruzzo

PESCARA, 25 APR - In occasione del 79° anniversario della Liberazione sono innumerevoli le manifestazioni organizzate in tutto l'Abruzzo. Il Comune dell'Aquila ha predisposto un ricco programma di iniziative, tra le quali, in piazza IX Martiri, omaggio ai Nove Martiri aquilani, trucidati il 23 settembre 1943. Alle 10.30 alla Villa comunale l'omaggio ai Caduti della Patria, con alzabandiera ed esecuzione dell'Inno nazionale; alle 11, nella frazione di Onna, cerimonia commemorativa delle vittime della strage dell'11 giugno 1944. A Montesilvano (Pescara) alle 11 l'amministrazione comunale ha previsto il momento istituzionale della Deposizione della Corona al Monumento ai Caduti, poi il concerto della Fanfara dei Bersaglieri in piazza Diaz, cui seguirà una sfilata fino al Museo del Treno. A Capistrello (L'Aquila) il Comune, l'ANPI Marsica e l'Associazione "Cammino dell'Accoglienza" ricordano le 33 vittime fucilate il 4 giugno 1944 nei pressi della stazione ferroviaria con un raduno in piazza Municipio alle 10,30. A Teramo si comincia alle 10, in Largo Madonna delle Grazie, con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti della Resistenza; alle 12.45 nella frazione Miano, Monumento ai Caduti, tradizionale omaggio alla Resistenza.