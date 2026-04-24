25 aprile: la Nuvola all'Eur tricolore per la Festa della Liberazione

ROMA, 24 APR - Eur Spa partecipa alle iniziative per la celebrazione dell'81/o anniversario della Festa della Liberazione, illuminando la Nuvola con il Tricolore. Da stasera a mezzanotte fino al mattino e poi dall'imbrunire del 25 aprile fino a mezzanotte la Nuvola sarà illuminata con i colori della bandiera italiana per rendere omaggio all'anniversario della liberazione dal regime nazifascista. "L'illuminazione - dichiara Enrico Gasbarra, presidente di Eur Spa - si inserisce nel novero delle iniziative dall'alto valore istituzionale e sociale a cui Eur Spa partecipa, con l'obiettivo di sostenere e supportare, proprio attraverso una delle immagini internazionali della Roma contemporanea, la celebrazione della memoria condivisa e i valori di libertà e democrazia".