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25 aprile: Giuli rende omaggio a Lauro De Bosis nel giorno della Liberazione

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ROMA, 25 APR - In occasione dell'81/o anniversario della Liberazione, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deposto questa mattina a Roma una corona d'alloro presso il busto di Lauro De Bosis, situato sulla Passeggiata del Gianicolo. "Un gesto di rispetto e riconoscenza nei confronti di una figura che ha incarnato, con coraggio e senso civico, i valori di libertà alla base della nostra storia repubblicana", ha dichiarato Giuli.

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