Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

25 aprile, Extinction Rebellion affigge a Torino manifesti di partigiane

AA

TORINO, 24 APR - In vista del 25 aprile, il movimento Extinction Rebellion è tornato nelle vie di Torino, realizzando - si legge in una nota - "un intervento artistico nello spazio pubblico cittadino". L'iniziativa, "ispirata ai murales politici di artisti contemporanei come Banksy e Harry Greb, consiste nell'installazione di iconiche gigantografie di donne partigiane". "In una città come Torino, dove ancora molte strade sono intitolate a generali dell'epoca fascista coinvolti in campagne coloniali che hanno distrutto ecosistemi e represso popoli, riprenderci gli spazi pubblici affiggendo figure partigiane è un atto di resistenza". Attraverso le gigantografie, "alcune vie sono state simbolicamente dedicate a figure della Resistenza". Tra queste: Vera e Libera Arduino, sorelle fucilate per aver avuto contatti con la Resistenza partigiana; Bianca Guidetti Serra, attiva nell'organizzazione della Resistenza torinese attraverso reti di solidarietà, raccolte di aiuti e attività di sensibilizzazione; Ada Gobetti e Lucia Boetto. "Come cittadine e cittadini torinesi non ci sentiamo rappresentati da questi valori. Crediamo invece che lo spazio pubblico debba raccontare una storia diversa, capace di dare visibilità a chi ha lottato per la libertà, la giustizia e la democrazia", afferma Extinction Rebellion.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario