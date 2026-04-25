25 aprile, deposte corone alla Risiera di San Sabba a Trieste

TRIESTE, 25 APR - Con la deposizione di una corona d'alloro nel cortile interno del Monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico lager nazista con forno crematorio sul territorio nazionale, ha avuto inizio la cerimonia celebrativa dell'81/o anniversario della Liberazione, promossa dal Comune di Trieste. Ad accompagnare la corona, il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, l'assessore regionale Sebastiano Callari e il comandante del Comando militare Esercito Fvg, colonnello Claudio Romano. A seguire sono state deposte corone e omaggi floreali da parte dei sindaci dei Comuni della provincia di Trieste, del Comune di Sezana (Slovenia) e dei rappresentanti dei gruppi e delle associazioni. Presenti il picchetto del secondo reggimento Piemonte Cavalleria di Opicina, autorità militari, civili e religiose; e ancora i rappresentanti e i labari di vari gruppi ed enti. Assente il rabbino capo di Trieste, Alexander Meloni, nel rispetto dello Shabbat. "Il mondo attraversa una fase complessa e delicata - ha detto il sindaco Dipiazza nel suo intervento - guerre e conflitti continuano a insanguinare diverse aree del pianeta. Accanto a tutto questo, emergono segnali che non possiamo sottovalutare: il riemergere di nazionalismi esasperati, la diffusione di linguaggi d'odio, il rischio di un progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche. Di fronte a questo scenario, il messaggio del 25 aprile assume una forza straordinaria. Ci ricorda che la pace non è mai garantita una volta per tutte. Che la democrazia è fragile se non viene difesa ogni giorno. Che la libertà richiede impegno, partecipazione, responsabilità. Non basta celebrare la Liberazione. Dobbiamo esserne degni". "Da questo luogo - ha concluso - così carico di memoria, deve partire un messaggio chiaro e forte: mai più odio, mai più persecuzioni, mai più violenza organizzata contro esseri umani. Mai più".