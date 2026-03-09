25 aprile: Comunità ebraica Torino, dispiacere per evento non spostato

TORINO, 09 MAR - La Comunità Ebraica di Torino "prende atto con profondo rammarico che la richiesta di anticipare la tradizionale fiaccolata in occasione del 25 aprile dalla sera di venerdì 24 a quella di giovedì 23, inizialmente accolta dalla Città, è stata poi respinta a seguito dell'opposizione emersa nel corso di una successiva riunione di un 'tavolo tecnico' di alcuni Enti e associazioni partigiane". Lo si legge in una nota. Di conseguenza "per la prima volta quest'anno la Comunità Ebraica, a causa della concomitanza con lo Shabbat, non potrà prendere parte alla fiaccolata in ricordo della liberazione dell'Italia dal giogo nazi-fascista: e questo è un fatto certamente molto grave". La Comunità "interverrà tuttavia a tutte le altre manifestazioni indette in occasione del 25 aprile e invita le Autorità, le Associazioni della Resistenza e gli Istituti della Memoria e tutta la cittadinanza a prendere parte agli eventi da essa promossi per celebrare la Festa della Liberazione".