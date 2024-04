25 Aprile: colpisce componente della Brigata ebraica, arrestato

MILANO, 26 APR - Un egiziano di 19 anni è stato arrestato per aver colpito con un bastone un addetto alla sicurezza della Brigata ebraica a margine della manifestazione del 25 Aprile a Milano. Si tratta di un giovane che con altri otto, tutti nordafricani, slegati dalla manifestazione pro Palestina in corso in piazza Duomo, era nei pressi di un fast food e a calci, pugni e con un'asta, si è scagliato contro lo schieramento della Brigata ebraica. Sono stati tutti denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa mentre l'egiziano è stato arrestato e denunciato anche per il possesso di un bastone.