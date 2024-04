25 aprile: al parco di Monte Sole Landini e Bonaccini

BOLOGNA, 19 APR - Sono, come ogni anno, tante le iniziative organizzate fra Marzabotto e il parco di Monte Sole in occasione del 25 aprile. Nel giorno della Liberazione, dopo la deposizione al sacrario dei Caduti in paese, le celebrazioni si spostano a San Martino di Monte Sole dove, dopo la funzione religiosa, parlerà il segretario della Cgil Maurizio Landini e ci sarà uno spettacolo di Andrea Pennacchi. Nel pomeriggio, a Casaglia, interverrà il presidente della Regione Stefano Bonaccini, mentre nel prato del Poggiolo ci saranno una serie di interventi e spettacoli musicali: ci saranno Max Collini e Jukka Reverberi, gli Extraliscio e gli interventi della Piccola famiglia dell'Annunziata per il cessate il fuoco a Gaza, delle lavoratrici della Perla e di Roberto Salis, padre di Ilaria.