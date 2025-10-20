Giornale di Brescia
24enne aggredita nel Torinese nei giorni scorsi, un fermo

TORINO, 20 OTT - C'è un fermo nell'indagine dei carabinieri sul caso della 24enne trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana (Torino) dopo una aggressione lo scorso 8 ottobre. L'accusa è lesioni aggravate. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. La giovane è stata sottoposta a un intervento per l'asportazione della milza all'ospedale di Rivoli. Dopo alcuni giorni si è risvegliata dal coma ed è in via di miglioramento. Secondo quanto si è appreso, la 24 enne presentava anche i sintomi del consumo di stupefacenti.

TORINO

