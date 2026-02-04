2000 euro falsi nascosti nella Porsche, ex campione ciclismo arrestato

NAPOLI, 04 FEB - Nascondeva nella sua Porsche Macan duemila euro falsi, sotto la scatola dello sterzo, Andrea Piccolo, 24 anni, di San Marino, già ciclista professionista dal 2021-2024 ed ex campione europeo giovanili, leader della "Vuelta a Espana 2023", arrestato in nottata a Napoli dai carabinieri che hanno scovato i soldi - tutti in banconote di venti euro - durante un controllo all'auto in piazza Municipio. Il 24enne è finito in manette per possesso di banconote falsificate ed è ora in attesa di giudizio. Risponderà anche di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (nella vettura è stato trovato anche un manganello telescopico) insieme a un altro giovane, un 23enne, e allo zio, di 56 anni, che erano con lui in auto. L'atleta, nel 2024, venne accusato di trasportare in Italia dalla Colombia alcuni ormoni della crescita e la circostanza gli costò una sospensione cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping italiano.