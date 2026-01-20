18enne e 15enne muoiono in un incidente nel Barese, sindaco 'lutto cittadino'

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 20 GEN - "Oggi Acquaviva è ferita. Due giovani vite, Gianvito e Denise, sono state strappate in modo improvviso e crudele. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra insufficiente. Scrivo da sindaco ma prima ancora da padre: il pensiero va subito alle famiglie, a chi ieri sera ha visto crollare il mondo addosso. A loro va l'abbraccio più forte, più silenzioso, più vero di tutta la nostra comunità. Un abbraccio che non consola ma che dice: non siete soli". Lo scrive sui social il sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari), Marco Lenoci, riferendosi all'incidente stradale in cui ieri sera sono morti il 18enne Gianvito Novielli e la sua fidanzata di 15 anni, Denise Buffoni. Sulla strada che collega Adelfia ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, l'auto che il giovane guidava, una Passat, è finita prima contro un'autovettura, poi contro un bus e, infine, contro una recinzione. Un terzo ragazzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. "Acquaviva - continua il sindaco - piange due ragazzi che erano futuro, sogni, vita che iniziava appena. Prega per l'altro giovane coinvolto, che sta lottando tra la vita e la morte, e resta sospesa, incredula, davanti a un dolore che scuote tutti noi. Per questo nelle prossime ore disporrò il lutto cittadino, non come atto formale ma come segno di una comunità che si ferma, che si raccoglie, che riconosce il peso immenso di questa perdita. Oggi il silenzio è rispetto, il raccoglimento è amore.La vicinanza è l'unica risposta possibile. Acquaviva è con voi, tutta".