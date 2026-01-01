18enne accoltellato in piazza del Duomo a Firenze la notte di Capodanno

FIRENZE, 01 GEN - Accoltellamento di un 18enne della Tunisia a Firenze, in piazza del Duomo, la notte scorsa durante i festeggiamenti di Capodanno. E' successo verso l'una. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. E' stato colpito a un gluteo tra il Battistero e il palazzo vescovile, area pedonale. Del sangue è presente nei pressi della farmacia, che era chiusa a quell'ora. Il ferimento è stato trattato in codice verde dal 118. Intervento ed accertamenti in corso da parte dei carabinieri.