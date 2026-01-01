Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

18enne accoltellato in piazza del Duomo a Firenze la notte di Capodanno

AA

FIRENZE, 01 GEN - Accoltellamento di un 18enne della Tunisia a Firenze, in piazza del Duomo, la notte scorsa durante i festeggiamenti di Capodanno. E' successo verso l'una. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. E' stato colpito a un gluteo tra il Battistero e il palazzo vescovile, area pedonale. Del sangue è presente nei pressi della farmacia, che era chiusa a quell'ora. Il ferimento è stato trattato in codice verde dal 118. Intervento ed accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario