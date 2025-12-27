Giornale di Brescia
18enne accoltellato a Napoli, si costituiscono due minorenni

NAPOLI, 27 DIC - Due minorenni, di 15 e di 17 anni, si sono costituiti poco fa alle forze dell'ordine, il primo in questura e il secondo ai carabinieri. Il 15enne, secondo quanto si apprende, avrebbe confessato di essere l'accoltellatore materiale di Bruno Petrone, ferito gravemente la scorsa notte, mentre il secondo avrebbe ammesso di aver fatto parte del gruppo autore dell'aggressione.

