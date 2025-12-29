18enne accoltellato a Napoli, domani mattina la convalida dei fermi

NAPOLI, 29 DIC - Si terrà domani mattina l' udienza di convalida dei provvedimenti di fermo notificati dai carabinieri di Napoli, quattro in tutto, emessi dalla Procura dei Minorenni partenopea (sostituto procuratore Claudia De Luca) nei confronti del 15enne e dei suoi tre amici tutti minorenni accusati del tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e in concorso del 18enne Bruno Petrone. La vittima è stata colpita con due fendenti dal 15enne (che ha ammesso il grave gesto) nella cosiddetta zona dei "baretti" di Chiaia. Solo al 15enne il pm e i carabinieri contestano il porto dell' arma, il coltello, che è stato recuperato dagli investigatori.