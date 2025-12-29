Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

18enne accoltellato a Napoli, domani mattina la convalida dei fermi

AA

NAPOLI, 29 DIC - Si terrà domani mattina l' udienza di convalida dei provvedimenti di fermo notificati dai carabinieri di Napoli, quattro in tutto, emessi dalla Procura dei Minorenni partenopea (sostituto procuratore Claudia De Luca) nei confronti del 15enne e dei suoi tre amici tutti minorenni accusati del tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e in concorso del 18enne Bruno Petrone. La vittima è stata colpita con due fendenti dal 15enne (che ha ammesso il grave gesto) nella cosiddetta zona dei "baretti" di Chiaia. Solo al 15enne il pm e i carabinieri contestano il porto dell' arma, il coltello, che è stato recuperato dagli investigatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario