17enne ucciso, genitori 'chiediamo pena commisurata, nessuno sconto'

FIRENZE, 28 DIC - Circa 150 persone hanno partecipato oggi a Campi Bisenzio (Firenze) a una fiaccolata silenziosa in ricordo di Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024 dopo essere stato inseguito, picchiato e accoltellato dal branco per uno scambio di persona. Familiari e amici, raccolti nel comitato A-Maati, hanno ripercorso la strada fatta dal giovane, da via Verdi a pochi metri dalla discoteca fino a via Tintori. Tra i presenti anche la vicesindaca di Campi, Federica Petti, in rappresentanza dell'amministrazione. "Chiediamo una pena commisurata a quello che vuol dire togliere la vita a un essere umano, ad un ragazzo di 17 anni", le parole della madre, Silvia Baragatti. "Maati non me lo ridarà indietro nessuno e il dolore è ogni giorno più forte, soprattutto quando ci sono le udienze. Sento la vicinanza degli amici, di chi ha partecipato a questa manifestazione. Tra i giovani la violenza sta diventando la normalità, dobbiamo lavorare con loro, che la morte di Maati possa servire almeno a evitare nuove tragedie. Poi però c'è il piano della giustizia. Io vorrei cinque minuti di silenzio e riflessione e che ognuno si chiedesse cosa vorrebbe come pena, se fosse successo al proprio figlio, se non fosse tornato a casa dopo una serata che doveva essere di divertimento". "Più passa il tempo e più è forte la mancanza - aggiunge il padre, Farid Moubakir -. Nessuno può morire in quel modo, non ha senso. A prescindere che ci sia stato uno scambio di persona, non si ammazza nessuno così, la vita è sacra. Adesso chiediamo giustizia, una pena pesante, il massimo che si può avere per un delitto del genere. Se è previsto l'ergastolo, ergastolo sia, senza sconti per nessuno". Domani nuovo momento di raccoglimento, con la messa nella chiesa di San Tommaso in piazza Boccaccio a Certaldo, dove il ragazzo viveva, alle 17. Il 12 gennaio è prevista la nuova udienza del processo per i cinque imputati, tutti sottoposti a misura cautelare: l'accusa è concorso in omicidio volontario aggravato.

FIRENZE

