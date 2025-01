17enne ucciso, due giovani si picchiano al funerale

CERTALDO (FIRENZE), 15 GEN - Lite e botte fra due giovani stamani a Certaldo (Firenze) durante il funerale di Maati Moubakir, il 17enne ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio. Secondo quanto appreso i due si sono scambiati offese e insulti davanti alla chiesa, poi si sono picchiati quindi sono stati bloccati dai carabinieri. Inoltre sembra che uno dei due giovani ha estratto un coltello. Non si hanno notizie di feriti. I due sono stati identificati dai carabinieri. "Figlio di p... - hanno gridato alcuni amici di Maati al giovane armato - sei venuto col coltello al funerale dopo quello che è successo!". L'episodio ha creato tensione all'esterno della propositura di Certaldo e c'è stato dopo lo svolgimento della funzione, appena dopo che è partita l'autofunebre per accompagnare la salma di Maati Moubakir al cimitero. Suonavano ancora le campane. I carabinieri hanno cercato di riportare la calma fra i giovani sul sagrato dopo aver allontanato il terzo soggetto venuto a cercare l'amico di Maati. Sempre secondo prime ricostruzioni l'alterco e il parapiglia fra i due è durato una trentina di secondi e il giovane venuto per cercare l'amico di Maati ha estratto il coltello. L'atto ha provocato tensioni fra gli amici del 17enne Maati ucciso proprio con delle coltellate. "Non va bene neanche lui che è venuto qui - dice un amico di Maati ai carabinieri - Ma stiamo scherzando, questa è una vergogna, è venuto qua portandosi un coltello dietro". Per una prima ricostruzione l'altro giovane viene sentito dire "Ci vediamo io e te, ti becco, anche la tua ragazza, ci becchiamo!", "se non è domani, è dopodomani". Gli altri amici gli hanno urlato: "Il nostro amico è morto per il coltello. Vergognati, vergognati. Figlio di p... dopo quello che è successo viene col coltello, quello è morto col coltello e lui viene col coltello..." Nelle fasi concitate successive alla lite un altro ragazzo di Certaldo ricostruisce che i due avevano litigato nei giorni scorsi e poi erano scappati, "Ora lui è venuto a ricercarlo al funerale".