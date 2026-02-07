17enne trovata morta nell' Astigiano, ipotesi omicidio

TORINO, 07 FEB - Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie, presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.