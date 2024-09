1.752 persone soccorse in mare dalla Guardia costiera in estate

Sono in corso al largo di Porticello le ricerche dei sette dispersi che erano a bordo della barca a vela affondata all'alba di stamane. I vigili del fuoco hanno inviato anche un elicottero per perlustrare dall'alto la zona. L'imbarcazione, che si chiama "Bajesian" e batte bandiera inglese, si trova a 49 metri di profondità. Dei dispersi l'unico componente dell'equipaggio è il cuoco; oltre a lui mancherebbero all'appello quattro britannici, un canadese e due americani. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore sarà sentito il comandante, che al momento è molto provato da quanto successo. L'imbarcazione si trovava nel porto di Porticello; ieri notte ha preso il largo. ANSA/ Guardia Costiera ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK