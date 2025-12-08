Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

17 bambini palestinesi arrivati in Italia per ricevere cure

AA

FIUMICINO, 08 DIC - È atterrato alle 23.02 all'aeroporto militare di Ciampino uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare partiti da Eilat con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati, evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere le cure in Italia. Ad accoglierli, in rappresentanza del Governo, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In tutto il convoglio umanitario trasporta in Italia 17 pazienti - 7 arrivati su un C-130 a Ciampino, 3 arrivati a bordo di un Boeing 767 a Pratica di Mare e 7 in arrivo su un C-130 a Torino - insieme a loro familiari o accompagnatori, per un totale di 80 persone. Grazie a quest'ultima evacuazione sanitaria, sale a 232 il numero di bambini di Gaza accolti in Italia nell'ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese, che si conferma il primo fra i paesi occidentali ad aver organizzato l'evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. L'operazione è realizzata con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l'Oms ed il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. L'iniziativa per l'assistenza medico-sanitaria si somma alle attività umanitarie condotte dall'Italia per la popolazione civile della Striscia, nel quadro del progetto "Food for Gaza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIUMICINO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario