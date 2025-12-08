17 bambini palestinesi arrivati in Italia per ricevere cure

FIUMICINO, 08 DIC - È atterrato alle 23.02 all'aeroporto militare di Ciampino uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare partiti da Eilat con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati, evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere le cure in Italia. Ad accoglierli, in rappresentanza del Governo, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In tutto il convoglio umanitario trasporta in Italia 17 pazienti - 7 arrivati su un C-130 a Ciampino, 3 arrivati a bordo di un Boeing 767 a Pratica di Mare e 7 in arrivo su un C-130 a Torino - insieme a loro familiari o accompagnatori, per un totale di 80 persone. Grazie a quest'ultima evacuazione sanitaria, sale a 232 il numero di bambini di Gaza accolti in Italia nell'ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese, che si conferma il primo fra i paesi occidentali ad aver organizzato l'evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. L'operazione è realizzata con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l'Oms ed il Meccanismo Europeo di Protezione Civile. L'iniziativa per l'assistenza medico-sanitaria si somma alle attività umanitarie condotte dall'Italia per la popolazione civile della Striscia, nel quadro del progetto "Food for Gaza".