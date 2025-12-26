Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

15 feriti in attacco con coltello in una fabbrica in Giappone, un arresto

AA

TOKYO, 26 DIC - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. Lo hanno riferito i vigili del fuoco citati dall'agenzia Kyodo. Secondo gli inquirenti, un sospettato dell'attacco è stato arrestato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TOKYO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario