15 feriti in attacco con coltello in una fabbrica in Giappone, un arresto

TOKYO, 26 DIC - Almeno 15 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello e un liquido spray avvenuto in una fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, nella prefettura centrale di Shizuoka. Lo hanno riferito i vigili del fuoco citati dall'agenzia Kyodo. Secondo gli inquirenti, un sospettato dell'attacco è stato arrestato.