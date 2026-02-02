14enne uccisa nel Napoletano, pm 'ex fidanzato agito per motivi abietti e futili'

NAPOLI, 02 FEB - La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Al giovane, reo confesso, gli inquirenti, al termine di indagini coordinate dall' ufficio inquirente diretto dal neo procuratore Domenico Airoma, si contesta l' omicidio volontario pluriaggravato: la vittima era minorenne; l' omicidio è stato commesso ai danni di una persona con la quale l'omicida aveva avuto una relazione e approfittando del fatto che il luogo dove è avvenuto era abbandonato e quindi Martina non poteva chiedere aiuto. Infine, vengono contestati i motivi abietti e futili "Adesso possiamo chiedere e analizzare gli atti - fa sapere il legale di Tucci, l' avvocato Mario Mangazzo - e decidere se chiedere un interrogatorio e depositare una memoria difensiva".