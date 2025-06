14enne muore in un laghetto durante festa per fine scuola

MARSCIANO (PERUGIA), 16 GIU - Un ragazzo di 14 anni è morto dopo avere fatto il bagno in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano dove si era recato con alcuni amici e adulti per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire se sia morto annegato o per altre cause. Gli studenti hanno frequentato una scuola media di Perugia, città della quale è originario l'adolescente morto. Non è chiaro perché avessero scelto proprio la località di Pieve Caina, nel marscianese, per la scampagnata. In un'area non attrezzata dove si trova anche il laghetto artificiale. Il ragazzo è scomparso dopo essersi tuffato.