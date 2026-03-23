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14enne accoltella un coetaneo e se ne vanta sui social, arrestato

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FONDI, 23 MAR - A Fondi, in provincia di Latina, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un giovane di 14 anni, che lo ha colpito rendendo necessario il suo trasferimento all'ospedale Fiorini di Terracina, fortunatamente in condizioni non gravi. Alla base dell'aggressione vi sarebbero futili motivi. L'aggressore, che si è vantato sui social del gesto, è stato arrestato e trasferito presso un servizio minorile della capitale. La vittima è tutt'ora ricoverata, non in pericolo di vita.

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