13enne morta dopo schianto, querela madre per sottrazione minore

LECCO, 22 GEN - Jennifer Alcani, la tredicenne morta dopo sei giorni di agonia in seguito a un incidente stradale avvenuto a Abbadia Lariana (Lecco), sarebbe stata convinta ad uscire di notte all'insaputa della madre. Per questo motivo la donna, Graziella Danca, ha fatto depositare in procura dal suo legale, l'avvocato Marcello Perillo, anche una querela per sottrazione di minore. L'adolescente si sarebbe allontanata dall'abitazione di Germanedo all'una di notte, senza dire nulla alla madre, con due amici di 19 e 22 anni. Quest'ultimo era alla guida dell'auto, una Bmw, di proprietà del primo, che all'alba dello scorso 10 gennaio si è schiantata contro un muretto di cemento dopo un giro in alcuni locali della zona. Di qui la querela della madre per sottrazione di minore.