'100 palestinesi arrestati nei blitz di Israele in Cisgiordania'

ROMA, 10 DIC - Sono "almeno 100" i palestinesi arrestati nel corso di vari raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Lo riferisce al Jazeera citando l'ufficio dei prigionieri palestinesi a Ramallah. In particolare, i blitz sono stati compiuti a Nablus - dove sono state arrestate 30 persone - Hebron e Jenin. Tra le persone fermate dall'Idf ci sono numerosi ex prigionieri rilasciati nelle scorse settimane.