1 maggio: a Milano duemila in corteo per la Palestina

MILANO, 01 MAG - 'Lavoratori di tutto il mondo uniamoci in corteo contro il genocidio in Palestina' è lo slogan con cui oggi si sono dati appuntamento Si Cobas, associazione Palestinesi in Italia, associazione Giovani palestinesi ed alcune altre sigle per sfilare a Milano da corso Venezia a piazza della Scala nel giorno della festa del lavoro. Sono circa duemila le persone che partecipano al corteo, sfidando la pioggia che ha iniziato a cadere nel pomeriggio. Sono invece circa 250 i partecipanti alla street parade ecosociale a cui aderiscono fra gli altri Adl Cobas e Camera del non lavoro nella zona dei Navigli, con partenza da via XXIV maggio e arrivo in Darsena con musica fino a mezzanotte.