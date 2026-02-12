007 sudcoreani, 'Kim Jong-Un ha scelto la figlia Ju Ae come erede'

ROMA, 12 FEB - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha scelto sua figlia come sua erede: lo hanno affermato i servizi segreti sudcoreani in un'audizione parlamentare, scrive la Bbc. Poco si sa di Kim Ju Ae, che negli ultimi mesi è stata fotografata al fianco del padre in occasione di eventi di alto profilo come la visita a Pechino a settembre, il suo primo viaggio all'estero di cui si abbia notizia, scrive l'emittente britannica. Il servizio di intelligence di Seul (Nis) ha sottolineato di aver tenuto conto di una "serie di circostanze", tra cui la sua presenza sempre più prominente in occasione di eventi ufficiali. Gli 007 terranno "sotto stretta osservazione" la sua partecipazione al congresso del partito nordcoreano alla fine del mese, il più grande evento politico che si tiene ogni cinque anni. Ju Ae è l'unica figlia conosciuta di Kim Jong Un e di sua moglie, Ri Sol Ju. Il Nis ritiene che Kim Jong Un abbia un figlio maggiore, ma quest'ultimo non è mai stato riconosciuto né mostrato dai media nordcoreani. La notizia dell'esistenza di Ju Ae è emersa per la prima volta da una fonte inaspettata: il giocatore di basket americano Dennis Rodman, che nel 2013 ha rivelato al Guardian di aver "tenuto in braccio la piccola Ju Ae" durante un viaggio nel Paese. Ju Ae, che si ritiene abbia 13 anni, ha fatto la sua prima apparizione sulla televisione di Stato nel 2022. È stata ripresa mentre ispezionava l'ultimo missile balistico intercontinentale della Corea del Nord tenendo per mano suo padre.