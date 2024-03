Speranze pasquali tra scoppi di ordigni

Egidio Bonomi

La festa invita a riprendere fiato sul malanno del velocismo sempre più accelerato

Guerra in Ucraina - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Pasqua: «surrexit Christus spes mea», è resuscitato Cristo, mia speranza. Una salda «chiamata» per chi crede, una (forse) indifferente levata di ciglia di chi non crede. Eppure, indipendentemente dalla religione, la Pasqua trascina gli uni e gli altri, non foss’altro per il formidabile messaggio di resurrezione personale verso il meglio, stimolo alla riconciliazione, grido, mai tanto alto, di pace, non quella parolaia e di maniera, ma quella che fa intonare i pensieri alla vera melodia pacifista