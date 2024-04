Re Harald e lo scacco alla storia

Gregorio Ghelfa

C’erano una volta e ci sono ancora. Re e regine, principesse e principi, esistono eccome, anche se l’ultima riga delle fiabe non è più loro esclusiva

Re Harald il giorno del suo 80esimo compleanno - Foto tratta da royalcourt.no

C’erano una volta e ci sono ancora. Re e regine, principesse e principi, esistono eccome, anche se l’ultima riga delle fiabe non è più loro esclusiva. Al «vissero tutti felici e contenti» si sono sostituiti infatti bollettini medici e dettagliati resoconti sullo stato di salute di questo o quella real casa. Il caso più eclatante riguarda Kate Middleton, moglie del futuro sovrano d’Inghilterra, affetta da un tumore, come ha rivelato lei stessa in un videomessaggio diffuso sui canali social di Ken