Non tutto è oro ciò che è Tech

Da Microsoft ad OpeAi in tanti guardano all’Italia come un polo per lo sviluppo tecnologico nel Mediterraneo. Ma ci sono anche rischi

1 ' di lettura

Server - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Microsoft e i suoi 4,3 miliardi di investimento, il matrimonio tra OpenAI e Cdp Venture Capital, forse le galassie di Starlink. Per l’Italia pare essere arrivata la primavera dell’innovazione digitale, con alcuni dei più grandi attori globali del settore Tech che vedono nel nostro Paese un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico nel Mediterraneo. Ma non è tutto oro quello che luccica. Se da un lato la presenza di queste realtà non può che stimolare l’ecosistema nazionale, sia da un punt