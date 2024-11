Niente MotoGp a Valencia: ragione oltre il business

Ha sorpreso l’applauso universale alla scelta di cancellare il Gran premio. L’unanimità, probabilmente, risiede nell’oggettiva correttezza della decisione

1 ' di lettura

La devastazione provocata dall'alluvione a Valencia - Foto Afp/Manaure Quintero © www.giornaledibrescia.it

Abituati come siamo alla polarizzazione dell’opinione pubblica su qualsiasi tipo di decisione presa, dalla politica allo sport, quasi non è parso vero assistere all’applauso unanime sulla scelta di cancellare il Gran premio di MotoGp in programma tra due settimane a Valencia, in seguito all’alluvione che ha provocato oltre 200 vittime. A Valencia, oltre 360mila ancora senz'acqua. Cresce l'emergenza Del resto, forse il motivo di tale unanimità risiede nell’oggettiva correttezza della decisione. P