La grandeur spiegata ai francesi

Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, Mattarella non ha fatto un plissé sotto la pioggia di Parigi: una lezione al collega Macron

Mattarella nella tribuna autorità allestita al Trocadéro - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Grandeur. I francesi l’hanno inventata e l’hanno esibita una volta di più in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. E hanno fatto bene. Potendo contare sull’Arco di Trionfo e i Campi Elisi, sulla Tour Eiffel e il Trocadero, sulla Senna e il Louvre, sul giardino della Tuileries e su tutte le lumieres che hanno trasformata Parigi nella ville più luminosa del mondo, perché rintanarsi in uno stadio, per quanto olimpico, avveniristico, spettacolare? Olimpiadi 2024, com’è andata la