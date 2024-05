In politica «lo spettro del tifoso»

Parliamo della disposizione a considerare la politica come incessante e perpetua contrapposizione

1 ' di lettura

Poltroncine di uno stadio

Uno spettro si aggira per l’Europa e pure per la provincia italiana. Non è il comunismo e certo non si combatte con nazismo o fascismo. Non violenza, né armi sono efficaci per estirparlo. Semmai gli antidoti somigliano all’opposto: tolleranza, capacità di ascolto, limpidezza di sguardo, apertura mentale, purezza di cuore, onestà intellettuale. Perché lo spettro di cui parliamo è la disposizione a considerare la politica e persino l’amministrazione dei nostri Comuni come incessante e perpetua con