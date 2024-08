I rifugiati sfidano l’Nba

Il Sud Sudan si è qualificato a Parigi senza avere un campo di basket al coperto nell’intero stato, con le spese per viaggi, allenamenti e hotel quasi totalmente sostenute dall’ex giocatore Nba Luol Deng perché la Federazione non ne è in grado

1 ' di lettura

Il Sud Sudan contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi - Foto Ansa/Epa/Alex Plavevski © www.giornaledibrescia.it

Mercoledì alle Olimpiadi la nazionale Usa ha affrontato quella del Sud Sudan nella 2° giornata del torneo di pallacanestro. Non si tratta di fantascienza cestistica, ma di un’altra storia olimpica che valica ampiamente i confini dello sport. Il -17 incassato dalla squadra africana al momento rappresenta minor scarto al cospetto degli «inventori del gioco». Ma la straordinarietà dell’evento non può essere racchiusa all’interno delle righe di un campo quando si parla dello stato più giovane al mon