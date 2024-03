Così l’artita di strada ti «ridipinge» un dittatore

Massimiliano Panarari

Il Putin che, da disumano invasore, viene riconvertito in «umano, troppo umano» rappresenta un ulteriore tassello della cyberguerra

1 ' di lettura

Ciro Cirullo con Putin - Ansa © www.giornaledibrescia.it

C’è un artista di strada per ogni gusto. Pure per l’autocrate Vladimir Putin. Lo «street-qualcosa» Ciro Cerullo («in arte» Jorit) è balzato agli onori delle cronache per il suo happening dalle tinte fantozziane – «com’è umano lei...» – con tanto di abbraccio con il capo del Cremlino. È lo stesso «artista» che, dalla Mariupol occupata dalle truppe russe, scriveva sui suoi social delle perle di pensiero come «Spianiamo l’Ucraina, e chiamiamo questa cosa pace...». Il propagandista rossobruno piazza