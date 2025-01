La sicurezza del ciclismo non è minata dalla gioia

La Federazione internazionale ciclistica ha stabilito che, in caso di arrivo allo sprint in gruppo, i compagni del vincitore non possano levare le mani dal manubrio per far festa

1 ' di lettura

Vietato ai compagni del vincitore esultare con le braccia alzate: questione di sicurezza - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it

Ammettiamo che, tra tutte le cose che ci erano venute in mente per aumentare la sicurezza dei ciclisti in gara, proprio non avevamo pensato al bandire l’esultanza a braccia alzate. Non è proprio così, nel senso che chi vince può continuare ad esultare, però il nuovo e severo regolamento dell’Uci – la Federazione internazionale ciclistica – prevede che, in caso di arrivo allo sprint in gruppo, i compagni del vincitore non possano levare le mani dal manubrio per far festa. Mondiali di ciclismo in