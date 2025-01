Chatgpt sotto processo a Las Vegas per l’esplosione del Cybertruck

Il 37enne Matthew Livelsberger ha architettato l’attacco anche grazie all’intelligenza artificiale generativa

1 ' di lettura

Il Tesla Cybertruck esploso a Lase Vegas - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo prove evidenti che il sospetto abbia utilizzato l’intelligenza artificiale ChatGpt come supporto per pianificare il suo attacco». Le parole sono quelle di Kevin McMahill, sceriffo di Las Vegas dove l’1 gennaio il 37enne Matthew Livelsberger ha fatto esplodere un Cybertruck Tesla davanti al Trump International Hotel, causando sette feriti e morendo lui stesso nell’attentato. Strage di New Orleans, il bilancio delle vittime sale a 15 La notizia è quella da far brillare gli occhi agli avve