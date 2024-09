Ceci, spighe e pagnotte di guerra

La filologia di guerra passa anche dal cibo, matrice culturale e linguistica profonda

Il nuovo missile balistico di produzione ucraina si chiama «Palianytisia», «pagnotta» - Foto/Pexels

Kiev ha annunciato un missile balistico di produzione ucraina, il «Palianytisia», ossia «pagnotta». Poco marziale come nome. C’è un perché. La nuova arma strategica rende infatti omaggio ad altra arma, linguistica, adottata dai soldati di Zelensky: i russi infatti non sanno pronunciare correttamente «palianytisia», parola così usata per riconoscere gli infiltrati di Mosca. La pagnotta di Kiev è insomma tra quelli che i linguisti chiamano «shibboleth», termini dai suoni ostici per chi non è madre