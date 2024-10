Calciatori e lamentele fastidiose

Siamo al limite dell’assurdo se ci dà fastidio quando un operaio alza la mano e fa notare che le lamentele di calciatori e sportivi sono forse un po’ eccessive

1 ' di lettura

Ronaldo alla firma con l'Al Nassr - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Questo è un pezzo populista. Lo premetto. I calciatori si lamentano perché giocano troppo, il meglio del tennis vola in Arabia e anche qui c’è qualcuno che azzarda «ci stanno spremendo». Qualcun altro ricorda, fortunatamente, che i giocatori con la racchetta possono scegliere quali tornei giocare. E quindi dove essere spremuti. Bene, un calciatore può arrivare a guadagnare anche 600mila euro a settimana e gli sceicchi promettono per la sola presenza al Six Kings Slam 1,5 milioni a tennista. Sì è