Battaglia (giusta) ma fuori dal tempo

Da settimane, i trattori sfilano per mezza Europa, da Palermo a Bruxelles, passando per Sanremo, chiedendo il riconoscimento del valore dei loro prodotti

Il presidio dei trattori al centro fiera di Montichiari - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

Non vogliono sussidi e non sono interessati alla riduzione dell’Irpef (che comunque aiuta). Da settimane, i trattori sfilano per mezza Europa, da Palermo a Bruxelles, passando per Sanremo, chiedendo anzitutto una cosa: il riconoscimento del valore dei loro prodotti. Una battaglia che rischia di essere antistorica, perché ancorata ad un mondo che non esiste più. Gli agricoltori europei e italiani puntano il dito contro la Pac, la politica agricola comune, e con ragione. Nata negli anni Sessanta -