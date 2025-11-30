Giornale di Brescia
L’assalto a un giornale: gravissimo ieri come oggi

Antonio Borrelli
Se si legge la cronaca dell’assalto all’Avanti da parte dei fascisti nel 1919 non si trovano molte differenza con ciò che è successo venerdì nella sede della Stampa a Torino
La sede della Stampa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Una grande città che brulica di tensioni, un momento storico di incertezze, un corteo. Il cordone che si stacca e assalta il giornale. Lì, dove si raccolgono i fatti e divengono notizie, è il pandemonio. Qualcuno porta persino via dalla redazione cimeli frutto del saccheggio. In uno dei luoghi simbolici di un Paese liberale l’assalto dura minuti interminabili e pare anticipare il peggio. Dopo la devastazione squadrista, i manifestanti escono e la colonna si scioglie. La redazione della Stampa do

