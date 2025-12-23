Comunicato Stampa: WanShi: la nuova frontiera nella distribuzione editoriale digitale italiana

Nel panorama dell'editoria italiana, WanShi si sta affermando come il primo e più avanzato sistema di distribuzione nazionale di ebook, con l'ambizione di rivoluzionare il modo in cui libri, autori e lettori si incontrano. Non è solo un'app da scaricare, ma una piattaforma editoriale all'avanguardia, che unisce distribuzione, pubblicazione e lettura in un unico ecosistema fluido, accessibile e intuitivo.

Il progetto nasce da un team con anni di esperienza nel settore editoriale, con l'obiettivo di superare le barriere della distribuzione tradizionale, dare voce agli autori emergenti e offrire a editori indipendenti uno spazio finalmente competitivo.

Wanshi è una vera infrastruttura culturale digitale che, grazie a una rete di partner editoriali e librari, sta costruendo il più ampio catalogo digitale accessibile in mobilità. Il tutto con un'interfaccia gratuita, disponibile su iOS e Android.

Cosa rende WanShi unica?

È un marketplace editoriale completo: puoi sfogliare, acquistare e leggere libri in formato digitale o cartaceo, compresi grandi classici, bestseller e novità editoriali;

È una piattaforma di pubblicazione aperta: ogni autore può caricare il proprio manoscritto, sottoporlo alla sezione autori ed essere valutato per la pubblicazione;

È il primo network di biblioteche digitali geolocalizzate in Italia, già attivo in diverse città, che consente ai lettori di accedere a collezioni di libri digitali semplicemente geolocalizzandosi in spazi pubblici o culturali;

È una vetrina alternativa per gli editori indipendenti, che spesso restano esclusi dalla grande distribuzione, e una nuova occasione per promuovere i propri titoli con visibilità reale.

Il target di WanShi

Lettori alla ricerca di un'sperienza culturale mobile e moderna;

Autori che vogliono emergere senza passaggi editoriali complessi;

Case editrici che cercano canali alternativi di vendita e diffusione;

Comuni e biblioteche pubbliche interessate a promuovere la lettura con strumenti digitali.