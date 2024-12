Comunicato Stampa: Voto unanime del Consiglio sulla risoluzione 'Rifinanziamento della legge speciale per Venezia'

(ARV) Venezia 19 dic. 2024 - Dopo l’approvazione del bilancio, come stabilità dalla Conferenza dei capigruppo, è stato presentata e posta in votazione la risoluzione con primo firmatario Alberto Villanova (LN-LV) dal titolo “Rifinanziamento della legge speciale per Venezia. Il Governo si impegni a garantire adeguati finanziamenti agli interventi di disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante”. La risoluzione era stata sottoscritta da tutti i capigruppo dell’assemblea legislativa ed è stata presentata da Alberto Villanova che ha dato lettura del dispositivo dell’atto: “Con questa risoluzione – ha detto il capogruppo Lega Nord.Liga veneta - il Consiglio regionale esprime preoccupazione per l’assenza dei finanziamenti alla Legge Speciale per Venezia e la laguna da parte dello Stato, che ammette il rischio a un ecosistema unico al mondo. Invita il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, a convocare il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, al fine di valutare le richieste avanzate dalla Regione Veneto e dagli altri enti preposti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna di rifinanziamento della legge speciale per Venezia. Dispone l’invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutti gli Onorevoli e Senatori”.