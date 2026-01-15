Comunicato Stampa: ViviBook lancia “The Infinite BookStore”, la libreria più grande del mondo

Silicon Valley (USA), 15.01.2026 – ViviBook annuncia il lancio ufficiale di The Infinite BookStore , la prima libreria al mondo costruita su un catalogo potenzialmente infinito. Non una semplice raccolta di titoli, ma l’insieme di tutti i libri generati dagli utenti della piattaforma, storie originali e personalizzate che nascono in tempo reale e che continuano a crescere senza limiti.



Con The Infinite BookStore, ViviBook ridefinisce il concetto stesso di libreria online. Se le librerie tradizionali sono limitate dal numero di titoli pubblicati, stampati o caricati a catalogo, quella di ViviBook supera questo confine strutturale. Ogni utente può creare una storia unica, diversa da tutte le altre. Il risultato è un catalogo che non ha un tetto massimo e che cresce continuamente.



Secondo Giacomo Bruno , fondatore di ViviBook, si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti: “Da oggi ViviBook può essere definita la libreria più grande al mondo . Il nostro catalogo è infinito. Possiamo generare 8 miliardi di libri per 8 miliardi di abitanti della Terra. E anche di più. Ogni persona può avere la propria storia, ogni storia può prendere vita. Non esiste nessuna libreria online che possa superarci, perché per definizione non si può superare l’infinito .”



The Infinite BookStore raccoglie e rende esplorabili lestorie create dagli utentidi ViviBook, trasformando la piattaforma in una vera e propria community globale di lettori e creatori. Ogni libro è il risultato di un’esperienza personale, non replicabile, che rende il catalogo vivo e in continua evoluzione.



Per Davide Mitscheunig , CEO e Cofondatore di ViviBook, il progetto segna una rottura netta con i modelli editoriali tradizionali:“Fino a oggi le librerie hanno sempre avuto un limite fisico o digitale. Con The Infinite BookStore questo limite scompare. Non stiamo aggiungendo titoli a un catalogo esistente, stiamo creando un sistema che genera nuove storie ogni giorno, su scala globale.”



Anche Carlo Carmine , cofondatore, sottolinea l’impatto strategico dell’iniziativa:“The Infinite BookStore non è solo una novità editoriale, ma un nuovo modello di business. Un catalogo infinito significa valore che cresce nel tempo, senza i vincoli tipici dell’editoria tradizionale. È una piattaforma pensata per scalare a livello mondiale.”



Sul fronte del prodotto e dell’esperienza utente, Viviana Grunert , cofondatrice, evidenzia il ruolo centrale del lettore:“Qui il lettore non sceglie solo cosa leggere, ma contribuisce a creare il catalogo stesso. The Infinite BookStore è una libreria costruita dalle persone, per le persone, dove ogni storia riflette un’identità, un’emozione, un punto di vista unico.”



Con il lancio di The Infinite BookStore,ViviBook consolida la propria visione di un’editoria senza confini,in cui il libro passa da oggetto statico a esperienza dinamica. Una libreria che non si limita a contenere storie, ma le fa nascere. Infinite.



Per maggiori informazioni e per creare subito una storia:https://www.vivibook.ai