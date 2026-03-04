Comunicato Stampa: ViviBook: in chiusura il 1° round a 7.000.000$ di valutazione

Silicon Valley (USA), 04.03.2026 –ViviBook, la tech-company americana che sta riscrivendo le regole dell’editoria mondiale, annuncia che è in fase dichiusura il suo 1° round di investimento. In pochissime settimane dal lancio, la società haraccolto 600.000 dollarisu una valutazione di mercato di7 milioni di dollari, un risultato che conferma l'enorme fiducia degli investitori nella visione e nei numeri del progetto.