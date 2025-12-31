Comunicato Stampa: ViviBook: da strumento per scrivere con l’AI a Architetto di Libri

Milano, 31.12.2025 - Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha reso la produzione di testi sempre più rapida e accessibile. Oggi chiunque può generare racconti, articoli o testi in pochi secondi, con uno sforzo minimo e risultati apparentemente immediati. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: non una reale ricchezza narrativa, ma un aumento costante del rumore.

Il problema non è la mancanza di storie, quanto piuttosto l’eccesso di contenuti privi di direzione, intenzione e contesto. Quando tutto è possibile subito, scegliere cosa leggere, e soprattutto perché leggerlo, diventa sempre più difficile. È in questo scenario che nasce ViviBook, non come scorciatoia creativa o promessa tecnologica, ma come tentativo consapevole di riportare attenzione, controllo e senso nell’esperienza narrativa.

In sintesi, ViviBook è una piattaforma di storytelling basata su intelligenza artificiale che consente di trasformare un’idea intenzionale in una storia completa e leggibile, costruita per una persona e per un momento specifico.

Non nasce per moltiplicare contenuti, ma per ridurre la distanza tra scelta, contesto ed esperienza di lettura.