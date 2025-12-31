Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: ViviBook: da strumento per scrivere con l’AI a Architetto di Libri

AA

Milano, 31.12.2025 - Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha reso la produzione di testi sempre più rapida e accessibile. Oggi chiunque può generare racconti, articoli o testi in pochi secondi, con uno sforzo minimo e risultati apparentemente immediati. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: non una reale ricchezza narrativa, ma un aumento costante del rumore.
Il problema non è la mancanza di storie, quanto piuttosto l’eccesso di contenuti privi di direzione, intenzione e contesto. Quando tutto è possibile subito, scegliere cosa leggere, e soprattutto perché leggerlo, diventa sempre più difficile. È in questo scenario che nasce ViviBook, non come scorciatoia creativa o promessa tecnologica, ma come tentativo consapevole di riportare attenzione, controllo e senso nell’esperienza narrativa.
In sintesi, ViviBook è una piattaforma di storytelling basata su intelligenza artificiale che consente di trasformare un’idea intenzionale in una storia completa e leggibile, costruita per una persona e per un momento specifico.
Non nasce per moltiplicare contenuti, ma per ridurre la distanza tra scelta, contesto ed esperienza di lettura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario