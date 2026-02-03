Comunicato Stampa: ViviBook da record: 20.000 utenti attivi in 30 giorni e 117 Paesi raggiunti

Silicon Valley (USA), 04.02.2026 –ViviBookregistra una crescita record e ridefinisce la natura e i confini dell’editoria tradizionale grazie all’intelligenza artificiale. Secondo i dati rilevati da Google Analytics, la piattaforma di AI storytelling che permette agli utenti di creare libri originali e personalizzati in tempo reale, ha registrato119.000 visitatori nel solo mese di gennaio,20.000 nuovi utenti attivi, in 117 Paesi nel mondo. Di questi, 48 Paesi contano un numero rilevante di utenti attivi, a conferma di una diffusione internazionale ormai strutturata.



Questi risultati arrivano a poche settimane dall’annuncio ufficiale di The Infinite BookStore , lalibreria infinita più grande del mondo, presentata da ViviBook come il primo catalogo editoriale potenzialmentesenza limiti, costruito sull’insieme di tutti i libri generati dagli utenti della piattaforma.



Nel solo mese di gennaio, ViviBook ha visto la generazione di più di 20.000 libri personalizzati , un volume che segna un punto di svolta storico nel settore editoriale.



Per confronto, i grandieditori italianipubblicano mediamente circa200libri al mese, mentre i principalieditori statunitensisi attestano intorno ai2.000titoli mensili. ViviBook supera ampiamente entrambe le soglie, diventando di fatto ilprimo editore al mondo per produzione mensile di libri.



Secondo Giacomo Bruno , fondatore di ViviBook “Questi numeri non rappresentano soltanto una crescita quantitativa, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui i libri vengono creati e distribuiti. ViviBook introduce un modello editoriale scalabile, globale e continuo , in cui la produzione non è più limitata da redazioni, calendari editoriali o capacità di stampa. Ogni libro nasce da un’esperienza individuale e contribuisce a un catalogo che cresce in modo esponenziale”.



La crescita della piattaforma è distribuita su scala internazionale e coinvolge alcune delle principali economie mondiali. I Paesi con il maggior numero di utenti includonoStati Uniti, India, Italia, Spagna, Francia, Brasile, Messico, Portogallo, Olanda, Colombia, Cile e Bolivia. Un dato che conferma la capacità di ViviBook di adattarsi a mercati, lingue e contesti culturali differenti.



Il modello di ViviBook si basa sullagenerazione in tempo reale di storie originali e personalizzatecreate direttamente dagli utenti, trasformando i lettori in creatori attivi. Questo approccio consente una produzione continua e senza precedenti, superando i vincoli tipici dell’editoria tradizionale e aprendo la strada a unnuovo paradigma industrialenel mondo dei contenuti.



Con questi risultati, ViviBook consolida il proprio posizionamento comepiattaforma leader nell’AI entertainment applicata all’editoriae come primo ecosistema editoriale realmente globale e ad alta scala, capace di produrre in un solo mese più libri di quanti molti grandi editori tradizionali pubblichino in un intero anno.



Per maggiori informazioni

https://www.vivibook.ai