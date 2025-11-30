Comunicato Stampa: Vivibook, crea il libro dei tuoi sogni in 1 click



Milano, 30.11.2025 – In un panorama editoriale dominato da prodotti standardizzati e contenuti generici, cresce l’esigenza di dare al lettore un’esperienza narrativa realmente personalizzata. Fino a oggi la tecnologia non era in grado di garantire qualità, coerenza e profondità strutturale nella lunga distanza. È in questo contesto che nasceVivibook™, la prima piattaforma al mondo capace di generare romanzi originali in 1 clickgrazie a una tecnologia proprietaria coperta da brevetto depositato. Il lancio parte dallaSilicon Valleye inaugura una nuova era per la narrativa digitale.