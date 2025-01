Comunicato Stampa: Vittorio Capitanio lancia il Bestseller “Radicazione Senza Segreti”

Chi gestisce un vivaio sa bene che riprodurre in maniera efficace le proprie piante non è sempre facile. Spesso, infatti, si sottovalutano le loro caratteristiche fisiologiche, anatomiche e di provenienza, senza contare che non sempre le strutture e i materiali usati risultano idonei alla loro riproduzione. La buona notizia, tuttavia, è che ottenere una radicazione efficace è possibile.