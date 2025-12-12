Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Violetta Dima lancia il Bestseller “Dall’Insicurezza Alla Fiducia”

Milano, 12.12.2025 – Sono tante le persone che ogni giorno si svegliano la mattina consapevoli di vivere una vita che semplicemente non gli appartiene. Che uno ci creda o meno, il problema non siamo noi stessi, bensì il modo in cui abbiamo imparato a guardare alla nostra vita. Il Metodo DIMA (Decisione – Insicurezza – Missione – Allineamento) diventa un invito a rientrare in contatto con sé stessi, trasformando ogni insicurezza in un’occasione di crescita. Non si tratta solo di superare un blocco, ma di riscoprire la propria autenticità e ritrovare quella direzione interiore che consente di vivere una vita in linea con ciò che si è davvero.

